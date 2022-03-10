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Автор Дмитрий Плотников

Кадыров: "У наших парней личные счеты к сбежавшим шайтанам"

Силовые структуры

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы под руководством начальника Главка Росгвардии по ЧР Шарипа Делимханова уже близко, чтобы занять еще одну стратегически важную точку на Украине.

Кадыров: "У наших парней личные счеты к сбежавшим шайтанам"

Чеченские солдаты продвигаются без потерь, освобождая украинские территории от бандеровцев и нацистов и берут под защиту мирных граждан.

"Личные счёты у наших парней имеются к сбежавшим из Чеченской Республики шайтанам. Они точно так же, как сегодня бандеровцы мучают украинский народ, терроризировали в свое время жителей ЧР. Шарип Делимханов говорит, что как бы эти "крысы" ни спасались бегством, возмездие их настигнет. Месть близка, и она будет осуществлена нашими бойцами", — пишет Кадыров в соцсети.

А тем временем, командир ОМОН "Ахмат-Грозный" УФСВНГ России по ЧР Анзор Бисаев сообщил Рамзану Кадырову о выполнении новой боевой задачи, сообщают СМИ.

Бойцы получили данные о расположении бандеровских групп, которые побросали свои позиции, убежали с поля боя и спасаются бегством.

"Надо отдать должное нацикам — они умеют заблаговременно бросить позиции и отступить, вернее, бежать полями и огородами", — пишет глава Республики.

Он также отметил, что освобождение Украины проходит в соответствии с планом, с незначительными корректировками в результате получения оперативных данных.

Рамзан Кадыров пожелал российским воинам удачи и отметил, что ждёт хороших новостей.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров
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