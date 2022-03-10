В рядах ВСУ истерика и паника: обстрелы участились, заявили в ДНР

В рядах Вооружённых сил Украины преобладает истерика и паника, поэтому обстрелы городов участились, заявил мэр Докучаевска в Донецкой народной республике Александр Качанов.

"За последнее время, начиная с 23 февраля, начались обстрелы массированные, повреждено объектов больше, чем за предыдущие годы. Я это связываю с тем, что сейчас в рядах нашего противника истерика и паника. Стреляли непосредственно по городу пакетами "Града" неслучайно, именно два пакета пришло в одно и то же место фактически, то есть это было сделано целенаправленно", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков.

Отмечается, что силами ЛДНР уже установлен контроль над населёнными пунктами: Ольгинка, Ровнополь, Ивановка. В ходе уличных боёв в Мариуполе уничтожено 12 огневых точек противника, из освобождённых домов, в которых размещались нацисты, эвакуированы 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.