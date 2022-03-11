Басурин: освобождение Волновахи установит контроль над Мариуполем

Освобождение города Волноваха от националистических батальонов поможет Народной милиции Донецкой народной республики взять под контроль Мариуполь.

Это сообщает официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, такое маленькое достижение приведет к большой победе, ибо это надломит боевой дух неонацистов.

"Взяли опорный пункт украинских военных, который находился между Донецком и Мариуполем, сопротивление было очень серьезное. Но это маленькая победа, которая приведет к большой победе взятия Мариуполя", — подытожил Басурин.

Он также заявил, что около 40% территории ДНР ещё контролируется военными Украины.

А утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар по объектам украинской военной инфраструктуры. Выведены из строя военные аэродромы в городах: Луцк и Ивано-Франковск.

Также сообщается, что в Чернигове неонацисты и ВСУ блокируют выход колонны мирного населения из города. Нацисты разворачивают колонны с целью возвращения и прикрытия мирным населением как живым щитом, отдельные автомобили могут выехать из города.