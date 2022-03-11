Минобороны откроет гуманитарные коридоры в сторону РФ без разрешения Киева

Минобороны РФ отказалась согласовывать с Киевом открытие гуманитарных коридоров в сторону России из-за провокаций со стороны ВСУ.

Прошлые попытки организовать эвакуацию гражданского населения были сорваны. Заявление межведомственного штаба по гуманитарному реагированию на Украине цитирует издание "Военное обозрение".

В Минобороне решили открывать гуманитарные коридоры ежедневно с 10:00 утра, не получая на то разрешения руководства Украины.

Эвакуировать население будут на российскую территорию, так как на подконтрольных России территориях армия может обеспечить безопасность мирных жителей. Эвакуация в города Украины будет по-прежнему согласовывать с Киевом.

"Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться теперь ежедневно с 10 часов утра, а на других направлениях по согласованию с украинской стороной", — объяснил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаил Мизинцев.

В России с осторожностью будут подходить к тому, чтобы вывозить гражданское население из ряда городов на территорию Украины. Будут тщательно проверяться списки транспорта и должностных лиц для формирования гуманитарных колонн. Такие меры необходимы из-за того, что к колоннам присоединяются сотрудники СБУ с целью разведки.

По этой причине в колоннах для эвакуации запрещается иметь телефоны и другие средства связи.