Военные инструкторы из США, Канады и Великобритании проводили обучение украинских неонацистских формирований, которые имеют огромное влияние в своей стране и руководят ею. Об этом рассказал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в разговоре с журналистом Джорджем Галлоуэем.

По словам Риттера, целью иностранных инструкторов было формирование националистических отрядов в западной части Украины. Далее с их подачи произошло свержение законно выбранного президента и насаждение политики насилия. Неонацисты имели настолько большое влияние на руководство страны, что они не позволили бывшему президенту Петру Порошенко согласиться с особым статусом Донбасса в 2015 году, запугав его угрозами. Такую же политику, по словам разведчика, неонацисты проводят и в отношении нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

Бывший разведчик подчеркнул, что по отношению к представителям националистических формирований не применялись никаких меры с целью их ликвидации, поэтому они проникли в украинскую армию и стали её частью "повсюду".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Отряд специального назначения, нацбатальон "Азов"* - подразделение в составе воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Запрещён в РФ.

The first troops to be trained by US and British soldiers were the neo-Nazi Azov Battalion.