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Автор Светлана Нерадовская

Американский разведчик доказал, что неонацисты Украины связаны с Западом

Силовые структуры

Военные инструкторы из США, Канады и Великобритании проводили обучение украинских неонацистских формирований, которые имеют огромное влияние в своей стране и руководят ею. Об этом рассказал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в разговоре с журналистом Джорджем Галлоуэем.

Американский разведчик доказал, что неонацисты Украины связаны с Западом

По словам Риттера, целью иностранных инструкторов было формирование националистических отрядов в западной части Украины. Далее с их подачи произошло свержение законно выбранного президента и насаждение политики насилия. Неонацисты имели настолько большое влияние на руководство страны, что они не позволили бывшему президенту Петру Порошенко согласиться с особым статусом Донбасса в 2015 году, запугав его угрозами. Такую же политику, по словам разведчика, неонацисты проводят и в отношении нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

"Зеленский позиционировал себя как президент, который принесет мир. Он приезжал на линию разграничения, общался с батальоном "Азов"*, говорил им сложить оружие, а они просто выгнали его оттуда, сказав "замолчи, а не то получишь", — рассказал Риттер.

Бывший разведчик подчеркнул, что по отношению к представителям националистических формирований не применялись никаких меры с целью их ликвидации, поэтому они проникли в украинскую армию и стали её частью "повсюду".

"Самое постыдное в этом всем то, что британские, американские и канадские солдаты ездили на Украину, чтобы тренировать эти неонацистские формирования, первым из которых был "Азов"*. Мы тренировали нацистов", — заключил разведчик.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

 

Отряд специального назначения, нацбатальон "Азов"* - подразделение в составе воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Запрещён в РФ.

 

The first troops to be trained by US and British soldiers were the neo-Nazi Azov Battalion.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина пётр порошенко владимир зеленский
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