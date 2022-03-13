Наёмники на Украине: без еды, воды и патронов

Журналист из США Нолан Питерсон пообщался с одним из иностранцев-боевиков, приехавших на Украину, как на охоту.

Легионер рассказал, что у них кончается вода, еда и боеприпасы. Помимо этого, он пожаловался на отсутствие благ цивилизации. Среди боевиков уже ходят мрачные настроения — "зарубежные гости" уже прощаются с родными и друзьями и.

"Где НАТО? Где блага западной цивилизации?" — вопрошают боевики.

Американский журналист подчёркивает, что его собеседник опытнейший солдат, ветеран спецназа, прошедший Афганистан.

Даже подготовленные опытные специалисты из других стран отмечают бесперспективность сопротивления в подобных условиях.

Также сообщалось, что из двухсот прибывших на Украину иностранных наёмников 170 уже отказались воевать. Большинство боевиков не решились принимать участие в боевых действиях, потому что по их перевалочному пункту в Львовской области был нанесён ракетный удар — погибло 180 легионеров.