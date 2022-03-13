Журналист из США Нолан Питерсон пообщался с одним из иностранцев-боевиков, приехавших на Украину, как на охоту.
Легионер рассказал, что у них кончается вода, еда и боеприпасы. Помимо этого, он пожаловался на отсутствие благ цивилизации. Среди боевиков уже ходят мрачные настроения — "зарубежные гости" уже прощаются с родными и друзьями и.
"Где НАТО? Где блага западной цивилизации?" — вопрошают боевики.
Американский журналист подчёркивает, что его собеседник опытнейший солдат, ветеран спецназа, прошедший Афганистан.
Даже подготовленные опытные специалисты из других стран отмечают бесперспективность сопротивления в подобных условиях.
Также сообщалось, что из двухсот прибывших на Украину иностранных наёмников 170 уже отказались воевать. Большинство боевиков не решились принимать участие в боевых действиях, потому что по их перевалочному пункту в Львовской области был нанесён ракетный удар — погибло 180 легионеров.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.