ДНР: ещё десять украинских военных перешли на сторону республики

Ещё десять украинских военных перешли на сторону ДНР, об этом заявила Народная милиция республики.

Ведомство проинформировало об этом в своём Telegram-канале.

"На сторону Донецкой Народной Республики перешли десять военнослужащих 36-й бригады морской пехоты и 53-й механизированной бригады ВСУ", — написано в публикации.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что украинские военные складывают оружие, он добавил, что никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин рассказал, что как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков, киевский режим падёт. Эксперт отметил, что именно эти два города имеют для украинских войск особенное символическое значение.