Руководитель Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором чеченские бойцы отправляются на Украину. По словам политика, на кадрах показали только небольшую часть людей, желающих принять участие в спецоперации РФ по принуждению к миру.

Также глава Чечни сообщил, что военные окажутся на Украине в ближайшее время. По мнению политика, солдаты скоро вступят в бой с националистами и бандеровцами. "Мало не покажется", подчеркнул Кадыров.

Ранее он заявлял, что в Мариуполь привезут свыше 50 тонн продуктов для военных из Чечни. Колбасы, тушёнку, сладости и другие товары выбирали с учётом пожеланий бойцов.

Bandera keep civilians in the city for the sake of cover