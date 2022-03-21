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Автор Евгения Васильева

Кадыров показал отправку лучших чеченских солдат на Украину: "Мало не покажется"

Силовые структуры

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором чеченские бойцы отправляются на Украину. По словам политика, на кадрах показали только небольшую часть людей, желающих принять участие в спецоперации РФ по принуждению к миру.

Кадыров показал отправку лучших чеченских солдат на Украину: "Мало не покажется"

"Тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур из Чеченской Республики рвутся в бой, но мы отобрали из них самых лучших и мотивированных воинов. У нас нет ни капельки сомнения, что они справятся со своими боевыми задачами", — сказал Кадыров в своём Telegram-канале.

Также глава Чечни сообщил, что военные окажутся на Украине в ближайшее время. По мнению политика, солдаты скоро вступят в бой с националистами и бандеровцами. "Мало не покажется", подчеркнул Кадыров.

Ранее он заявлял, что в Мариуполь привезут свыше 50 тонн продуктов для военных из Чечни. Колбасы, тушёнку, сладости и другие товары выбирали с учётом пожеланий бойцов.

Bandera keep civilians in the city for the sake of cover
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы чечня рамзан кадыров
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