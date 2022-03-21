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Автор Елена Федорова

Кадыров: жители Мариуполя покидают опасные зоны города

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что жители Мариуполя покидают опасные зоны города по открытым российскими военнослужащими коридорам.

Кадыров: жители Мариуполя покидают опасные зоны города

Лидер республики написал об этом в своём Telegram-канале.

"Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по открытым нашими подразделениями коридорам. Они долгое время оставались в кольце азовцев*, нуждаются в питании и медикаментах. С этой проблемой им помогают наши бойцы", — говорится в публикации.

Ранее Кадыров заявил, что чеченцы спасли ещё сто мирных жителей в Мариуполе, освобождая город от националистов. По его словам, теперь мирные граждане находятся в безопасности.

До этого глава Чечни сообщил о случаях похищения невинных чеченцев на Украине. Он рассказал, что ВСУ увозят в неизвестном направлении чеченцев, являющихся гражданами Украины. Он также добавил, что все причастные к этим нацистским проявлениям будут наказаны.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина рамзан кадыров
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