Спецоперация на Украине будет закончена тогда, когда будут достигнуты поставленные цели, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, после демилитаризации и денацификации, Незалежная сможет стать "нормальным соседом".
Как подчеркнул Медведев, спецоперация состоялась по той причине, что все заявленные требования российской стороной игнорировались и достигнуть дипломатическим путём договорённостей не удалось.
"Эти цели касаются будущего Украины; статуса Украины в качестве нейтрального государства, государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом", — пояснил Медведев в беседе с РИА Новости.
Зампреда уточнил, что ход спецоперации на Украине находится под контролем.
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