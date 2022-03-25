Медведев: спецоперация на Украине закончится, когда та станет нормальным соседом

Спецоперация на Украине будет закончена тогда, когда будут достигнуты поставленные цели, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, после демилитаризации и денацификации, Незалежная сможет стать "нормальным соседом".

Как подчеркнул Медведев, спецоперация состоялась по той причине, что все заявленные требования российской стороной игнорировались и достигнуть дипломатическим путём договорённостей не удалось.

"Эти цели касаются будущего Украины; статуса Украины в качестве нейтрального государства, государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом", — пояснил Медведев в беседе с РИА Новости.

Зампреда уточнил, что ход спецоперации на Украине находится под контролем.