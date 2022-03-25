ФСБ: задержан шпион СБУ в Москве, собиравший данные о журналистах

Федеральная служба безопасности заявила о задержании гражданина Украины Андрея Рудася, его обвиняют в шпионаже. По данным ведомства, на территории России он находится с 2019 года, сумел поступить в один из ведущих вузов столицы (МГИМО) на факультет политологии.

Его задачами были сбор и передача информации в отношении украинских политологов и журналистов, являющимися противниками действующей в Киеве власти. Рудась, проходящий под оперативным псевдонимом "Малыш", был задержан после попытки получения данных о военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине.

По данным ФСБ, Рудась выполнял задание СБУ. Также он имеет два гражданства — украинское и польское. Будучи студентом МГИМО, задержанный приготовил проект на тему организации протестного молодежного движения на Украине, назвав его, в частности, "уроками для России”.