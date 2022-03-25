В Минобороны РФ озвучили число иностранных наёмников на Украине

На иностранных наёмников, которые прибывают на Украину для участия в боевых действиях против российской армии, не распространяются правила ведения войны, и они будут безжалостно уничтожаться. Об этом заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам представителя Минобороны, Украина с подачи руководства страны стала прибежищем для 6 тысяч 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. Однако сейчас их количество уменьшилось.

"Сегодня численность иностранных наёмников снижается. Этому способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. Только в Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено свыше 400 боевиков", — доложил Рудской.

Он также заметил, что в течение семи последних суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наёмника. Наоборот, наблюдается их отток.

"За неделю на территорию Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков, надеюсь, что без "Стингеров" и "Джавелинов"", — добавил генерал-полковник.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.