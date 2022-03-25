EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Пацаны, нужно сдаваться: Кадыров опубликовал видео-призыв украинского солдата

Силовые структуры

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своём Telegram-канале видео с пленным украинским солдатом, который призвал сдаться.

Пацаны, нужно сдаваться: Кадыров опубликовал видео-призыв украинского солдата

"Пацаны, вам нужно сдаваться. Ахмат — сила… Мы хотели сдаться, нам не дали. Наши командиры не давали", — сказал военнопленный.

Лидер Республики прокомментировал видео с украинским солдатом, отметив, что "пленные сразу понимают, что были неправы и готовы исправиться".

"Тут же появляются подробности того, как происходит у них командование — украинские командиры изредка приезжают к военным, отдают долгосрочные приказы и быстро уезжают, чтобы не поймать пулю", — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров пообещал, что бандеровцы на Украине словят "пулю в лоб" в схватке с чеченским спецназом. Он также заявлял о том, что есть десятки тысяч добровольцев из Чеченской Республики, которые желают участвовать в спецоперации на Украине. Глава Чечни попросил президента России Владимира Путина не останавливать спецоперацию, по его словам, бойцы ВС РФ придерживаются такого же мнения. Российские войска успешно добиваются поставленных целей, заметил он.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина рамзан кадыров
Sberbank
Новости
Президент Латвии похвалился, что его страна легко обойдётся без российского газа
Байден назвал санкции против России самыми тяжёлыми в мировой истории
Россия обещает обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине
Cенатор Пронюшкин рассказал, почему заявил о фейковой смерти Жириновского
Пацаны, нужно сдаваться: Кадыров опубликовал видео-призыв украинского солдата
В США проболтались о секретных тренировках украинцев с 2014 года
"Мираторг" выпустит корма для кошек и собак с проблемами здоровья
Бубновский рассказал, как сохранить здоровье после большого спорта
В ЛДПР призвали Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией
Пранкеры заставили главу МВД Британии повторить за ними оскорбительную фразу
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Россия взяла курс на присоединение Украины
Новости Украины
Россия взяла курс на присоединение Украины
Экономика и бизнес
"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС
Мир. Новости мира
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Любовь Степушова Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям Любовь Степушова Усам Оздемиров Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT Усам Оздемиров Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская
Общество
Украинский рэпер Потап отказался от российских музыкальных премий
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Экономика и бизнес
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Последние материалы
Президент Латвии похвалился, что его страна легко обойдётся без российского газа
Байден назвал санкции против России самыми тяжёлыми в мировой истории
Россия обещает обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине
Cенатор Пронюшкин рассказал, почему заявил о фейковой смерти Жириновского
Пацаны, нужно сдаваться: Кадыров опубликовал видео-призыв украинского солдата
В США проболтались о секретных тренировках украинцев с 2014 года
"Мираторг" выпустит корма для кошек и собак с проблемами здоровья
Бубновский рассказал, как сохранить здоровье после большого спорта
В ЛДПР призвали Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией
Пранкеры заставили главу МВД Британии повторить за ними оскорбительную фразу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников