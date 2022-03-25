Пацаны, нужно сдаваться: Кадыров опубликовал видео-призыв украинского солдата

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своём Telegram-канале видео с пленным украинским солдатом, который призвал сдаться.

"Пацаны, вам нужно сдаваться. Ахмат — сила… Мы хотели сдаться, нам не дали. Наши командиры не давали", — сказал военнопленный.

Лидер Республики прокомментировал видео с украинским солдатом, отметив, что "пленные сразу понимают, что были неправы и готовы исправиться".

"Тут же появляются подробности того, как происходит у них командование — украинские командиры изредка приезжают к военным, отдают долгосрочные приказы и быстро уезжают, чтобы не поймать пулю", — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров пообещал, что бандеровцы на Украине словят "пулю в лоб" в схватке с чеченским спецназом. Он также заявлял о том, что есть десятки тысяч добровольцев из Чеченской Республики, которые желают участвовать в спецоперации на Украине. Глава Чечни попросил президента России Владимира Путина не останавливать спецоперацию, по его словам, бойцы ВС РФ придерживаются такого же мнения. Российские войска успешно добиваются поставленных целей, заметил он.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.