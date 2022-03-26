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Автор Елена Былкина

Какие проблемы Шойгу обсуждал с руководством Минфина

Силовые структуры

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как в России обстоит дело с госконтрактами. Глава ведомства призвал сохранить темпы поставок перспективного вооружения.

Какие проблемы Шойгу обсуждал с руководством Минфина

На совещании с руководством Минфина по реализации государственного оборонного заказа Шойгу подчеркнул важность выполнения бюджетных обязательств в условиях ведения спецоперации на Украине. 

"При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, мы в плановом порядке выполняем ГОЗ. С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15%, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий ГОЗ", — цитирует слова главы Минобороны ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что санкции Запада не помешали России заключить 85% государственных контрактов. Он отметил, что в приоритете военное ведомства высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил.

Он призвал сохранить заданные темпы поставки в войска роботизированных комплексов, средств информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы сергей шойгу ядерное оружие
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