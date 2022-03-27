EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

Daily Mail: переписка доказывает связь сына Байдена с лабораториями на Украине

Силовые структуры

Сын президента США Джо Байдена бизнесмен Хантер Байден имеет отношение к финансированию биологических проектов на Украине, об этом написала британская газета Daily Mail.

Daily Mail: переписка доказывает связь сына Байдена с лабораториями на Украине

Это подтверждают электронные письма Байдена-младшего. Так, Хантер Байден помогал медицинской компании Metabiota, которая сотрудничает с подрядчиком Минобороны Штатов Black & Veatch в рамках исследований о смертоносных патогенах.

Также известно, что он свёл представителей Metabiota с руководством энергетической компании Украины Burisma Holdings для реализации "научного проекта" с участием лабораторий высокого уровня биозащиты на украинской территории.

Кроме того, обнародованные письма подтверждают, что ещё в 2014 году один из топ-менеджеров Metabiota обратился к Хантеру Байдену с вопросом о том, как можно поспособствовать "культурной и экономической независимости от России", что является "необычной целью для биотехнической фирмы".

Ранее бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке и Ливии Игорь Никулин прокомментировал данные Минобороны РФ о том, что лаборатории США на Украине занимались созданием биооружия.

 

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина хантер байден
Sberbank
Новости
Эксперты заявили, что провокации Польши в адрес РФ подвергают риску весь мир
Более половины французов верят доводам России о спецоперации на Украине
Daily Mail: переписка доказывает связь сына Байдена с лабораториями на Украине
Пасечник: в ЛНР будет проведён референдум по поводу вступления в РФ
Советник Эрдогана: к аргументам России насчёт безопасности нужно прислушаться
Политолог Перинчек: Запад старается столкнуть лбами Турцию и Россию
Словакия договаривается с Катаром по поводу замены российского газа
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России
Президент Польши Дуда пригрозил венграм за отношение к РФ: "Дорого обойдётся"
Популярное
Общество
Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"

Ксения Собчак рассекретила малоизвестные факты из биографии отца Максима Галкина.

Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
Стало известно о скорой капитуляции Зеленского
Мир. Новости мира
Spiegel: решение Путина по газу "ошарашило" Запад
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Офицер ВСУ рассказал, как его батальон пытается покинуть Мариуполь
США и Канада. Новости и аналитика
В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией
Уехавшие из России "звезды" рассказали о сложностях жизни за рубежом
Общество
Уехавшие из России "звезды" рассказали о сложностях жизни за рубежом
Последние материалы
Более половины французов верят доводам России о спецоперации на Украине
Daily Mail: переписка доказывает связь сына Байдена с лабораториями на Украине
Пасечник: в ЛНР будет проведён референдум по поводу вступления в РФ
Советник Эрдогана: к аргументам России насчёт безопасности нужно прислушаться
Политолог Перинчек: Запад старается столкнуть лбами Турцию и Россию
Словакия договаривается с Катаром по поводу замены российского газа
Диетологи аплодируют: "Макдоналдс" и Coca-Cola наконец-то ушли из России
Знаменитости, которые верят в иррациональное
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников