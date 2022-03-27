Daily Mail: переписка доказывает связь сына Байдена с лабораториями на Украине

Сын президента США Джо Байдена бизнесмен Хантер Байден имеет отношение к финансированию биологических проектов на Украине, об этом написала британская газета Daily Mail.

Это подтверждают электронные письма Байдена-младшего. Так, Хантер Байден помогал медицинской компании Metabiota, которая сотрудничает с подрядчиком Минобороны Штатов Black & Veatch в рамках исследований о смертоносных патогенах.

Также известно, что он свёл представителей Metabiota с руководством энергетической компании Украины Burisma Holdings для реализации "научного проекта" с участием лабораторий высокого уровня биозащиты на украинской территории.

Кроме того, обнародованные письма подтверждают, что ещё в 2014 году один из топ-менеджеров Metabiota обратился к Хантеру Байдену с вопросом о том, как можно поспособствовать "культурной и экономической независимости от России", что является "необычной целью для биотехнической фирмы".

Ранее бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке и Ливии Игорь Никулин прокомментировал данные Минобороны РФ о том, что лаборатории США на Украине занимались созданием биооружия.