Кадыров предложил украинским военным сдаться и остаться живыми

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военнослужащим с предложением сдаться, так как это поможет быстрее вернуть мир и сохранит человеческие жизни.

В Telegram-канале Кадырова был размещён видеоролик, на котором видно, как взятый в плен солдат национального батальона рассказал о больших потерях своего подразделения в первые же дни спецоперации. По его словам, это сломило боевой дух военных ВСУ. Также он рассказал о запугиваниях со стороны начальства.

"Нам сказали: "уйдёте-застрелим". Командиры наши воровали, и воровали очень много золота, технику. Они кинули нас и уехали куда-то. Россия- мощь. Ахмат-Сила", — рассказал пленный украинский военный в ролике.

Кадыров, комментируя видеозапись, обратился ко всем украинским военнослужащим сдаться и тем самым сохранить свою жизнь. Глава Чечни напомнил, что сложенное солдатами ВСУ оружие ускорит "наступление мира и порядка на Украине".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.