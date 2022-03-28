Экс-полковник СБУ: украинские силовики заметали следы тайной тюрьмы в Мариуполе

Киевские силовики делали всё возможное, чтобы скрыть признаки тайной тюрьмы, располагавшейся в аэропорту Мариуполя. Об этом рассказал бывший полковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

В середине марта район, в котором располагается аэропорт Мариуполя, перешёл под контроль ДНР, однако националисты не готовы смириться с этим.

"Была информация где-то месяц назад, что украинцы начали в районе аэропорта выкапывать захоронения, перепрятывать куда-то, заметать следы. Так что можем (там) никого не найти. Обратил внимание, что со стен в морозильных камерах (где держали заключенных) сняли металлическую облицовку… Возможно, украинская сторона пытается замести следы своих преступлений", — рассказал Прозоров, побывавший в аэропорту Мариуполя после перехода его под контроль Народной милиции ДНР.

Ранее бывший сотрудник СБУ уже предоставлял факты, подтверждающие то, что националисты организовали в мариупольском аэропорту тайную тюрьму, в которой держали и пытали пленных военных ДНР и противников киевского режима. По этому делу уже собраны показания свидетелей — бывших заключённых секретных тюрем, а имеющиеся у них медицинские справки доказывают перенесённые ими пытки.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.