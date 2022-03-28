EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Ходаковский: нацисты в Мариуполе начали стремительно отступать

Силовые структуры » Министерство обороны

В Мариуполе украинские нацисты стали стремительно отступать из жилой застройки в сторону завода "Азовсталь".

Ходаковский: нацисты в Мариуполе начали стремительно отступать

Об этом сообщил командир одного из подразделений армии ДНР Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

"После наших эффективных действий в Восточном Мариуполе, когда была создана угроза отрезания и уничтожения в окружении, противник начал стремительно оставлять целые районы", — указал командир.

Эффективными действиями Ходаковский назвал уничтожение важного опорного пункта, державшего под контролем "порядка двух километров городской черты".

Командир отряда армии ДНР считает, что сформировались "благоприятные условия для рывка навстречу нашей группе, идущей от моря, так как к утру противник начал спешно отходить в сторону "Азовстали", помогая нам затягивать петлю ещё плотнее".

"Продолжайте в том же духе — доменные печи вас ждут: они же станут и вашим крематорием", — написал Ходаковский.

Telegram-канал WarGonzo сообщает также, что в понедельник бойцы батальона "Сомали" водрузили флаг ДНР над администрацией Кальмиусского района Мариуполя — самой большой по территории городской административной единицы.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил в утренней сводке, что окраины Мариуполя находятся полностью под контролем ДНР, в центре города бои продолжаются.

Автор: Любовь Степушова, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Захарова поймала Зеленского на лицемерии
Кадыров: до полного освобождения Мариуполя осталось недолго
Политолог Кортунов: Россия сделала уступку в переговорах с Украиной
Биолог Баранова объяснила, чем кормить кошек в эпоху дефицита
Ходаковский: нацисты в Мариуполе начали стремительно отступать
Евросоюз останется зависимым от российского газа до 2027 года
В ЕК призвали страны ЕС отказаться от выдачи "золотых паспортов" россиянам
Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины националистами в Мариуполе
Россия готова рассмотреть переговоры с Украиной в других городах, заявил Лавров
Лаврова возмутили слухи о здоровье Шойгу: "Бредятина!"
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Происшествия
Песков назвал чудовищными кадры с пытками российских военных на Украине
Любовь Степушова Запад обречён на поражение в гибридной войне с Россией Любовь Степушова Усам Оздемиров Успех противостояния Западу несовместим с логикой неоколониализма Усам Оздемиров Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать Третью мировую войну
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Мир. Новости мира
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Последние материалы
В ЕК призвали страны ЕС отказаться от выдачи "золотых паспортов" россиянам
Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины националистами в Мариуполе
Россия готова рассмотреть переговоры с Украиной в других городах, заявил Лавров
Лаврова возмутили слухи о здоровье Шойгу: "Бредятина!"
Фестиваль бега ROSA RUN в седьмой раз пройдет на "Роза Хутор"
Данилко считает, что в отношениях между русскими и украинцами не всё потеряно
Deutsche Welle* получило статус иностранного агента
В Госдуме допустили возможность перехода на бартер при расчётах с Западом
Запад обречён на поражение в гибридной войне с Россией
Песков дал комментарий относительно проведения референдума в ЛНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников