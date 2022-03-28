Ходаковский: нацисты в Мариуполе начали стремительно отступать

В Мариуполе украинские нацисты стали стремительно отступать из жилой застройки в сторону завода "Азовсталь".

Об этом сообщил командир одного из подразделений армии ДНР Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

"После наших эффективных действий в Восточном Мариуполе, когда была создана угроза отрезания и уничтожения в окружении, противник начал стремительно оставлять целые районы", — указал командир.

Эффективными действиями Ходаковский назвал уничтожение важного опорного пункта, державшего под контролем "порядка двух километров городской черты".

Командир отряда армии ДНР считает, что сформировались "благоприятные условия для рывка навстречу нашей группе, идущей от моря, так как к утру противник начал спешно отходить в сторону "Азовстали", помогая нам затягивать петлю ещё плотнее".

"Продолжайте в том же духе — доменные печи вас ждут: они же станут и вашим крематорием", — написал Ходаковский.

Telegram-канал WarGonzo сообщает также, что в понедельник бойцы батальона "Сомали" водрузили флаг ДНР над администрацией Кальмиусского района Мариуполя — самой большой по территории городской административной единицы.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил в утренней сводке, что окраины Мариуполя находятся полностью под контролем ДНР, в центре города бои продолжаются.