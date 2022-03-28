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Автор Мирослав Марков

Кадыров: до полного освобождения Мариуполя осталось недолго

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался в своём Telegram-канале о работе российских военнослужащих на Украине во время спецоперации. По его словам, бойцы прочёсывают каждый дом вплоть до крыши, освобождая Мариуполь от нацистских бандформирований. Действия военных он назвал "жёсткими, решительными, оперативными".

"До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго", — написал Кадыров.

В видео, приложенном к сообщению, чеченские бойцы выходят на крышу дома, у них в руках флаг Чечни.

Ранее заместитель командира батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Семёнов заявлял, что город окружён, проводится зачистка отдельных районов. Также известно, что в Мариуполе находится нацполк "Азов", против него в России возбуждено уголовное дело.

Автор: Мирослав Марков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
армия россия украина
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