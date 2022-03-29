Украинские боевики пытаются пройти по мирным коридорам под видом простых жителей

Украинские неонацисты пытаются пробраться в тыл российских войск под личиной мирных жителей. Для этого они используют разные способы скрыть, что везут оружие. К примеру, как рассказывают военнослужащие России, находящиеся на спецоперации, боевики стараются проехать блокпосты зачищенных городов, везя с собой кучу оружия: патроны, гранаты, мины. Из-за этого приходится досматривать каждую машину — в тайниках, как говорят очевидцы, можно найти целый арсенал.

"В автомобиле находились два гражданских лица мужского пола. При проверке был выявлен гранатомёт иностранного производства и, соответственно, три автомата. Данные гражданские лица были задержаны и переданы для дальнейшего выяснения обстоятельств", — сообщил военнослужащий, его цитирует РЕН ТВ.

Но самое страшное то, что боевики, покидая города и возвращаясь обратно, минируют буквально всё подряд. По словам сапёров, работающих на спецоперации, многие из заложенных бомб рассчитаны на то, что подорвутся дети — их находят на детских площадках, качелях, в деревьях, в коробках из-под конфет.