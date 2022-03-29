Пушилин: Основная задача – выход на конституционные границы Республики

Глава Донецкой Народной Республики, выступая на пресс-конференции в Донецке, ответил на вопрос о том, войдет ли ДНР в состав России.

"Что касается вхождения в состав РФ, что касается желания и стремления, то они отчетливо прослеживаются с 2014 года — желание быть в России. Но сейчас основная задача — выход на конституционные границы Республики. Дальше определимся", — заявил он, добавив, что всему придет свое время.

Ранее сегодня Денис Пушилин говорил о том, что продолжается зачистка Мариуполя. Кроме того, по состоянию на 29 марта, в ходе спецоперации были освобождены 135 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем российской армии.