На денацификацию Украины уйдут годы, заявил Пушилин

На полную денацификацию Украины потребуется много времени, на эту работу уйдёт не один год, ведь только уничтожения военных преступников мало, необходимо добиться изменений на законодательном уровне, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Денацификация — это не только уничтожение тех военных преступников, тех неонацистов… Это ещё очень серьёзная работа, которая предстоит… и в плане образовательной сферы. Это работа… на законодательном уровне. Вы же понимаете, как за эти годы это пропитало разные отрасли. Здесь мы тоже работаем. И это дело не одного года", — высказался он.

Эту задачу необходимо реализовать, чтобы избавить будущее поколение от влияния нацистской идеологии, резюмировал Пушилин.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что спецоперация России на Украине завершится, когда поставленные цели будут достигнуты. Дипломат пояснил, что речь идёт о демилитаризации и денацификации страны.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.