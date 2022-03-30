Украинские военные выпустили ракету "Точка-У" по Луганску

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранним утром выпустили по Луганску тактическую ракету "Точка-У". Об этом сообщили эксперты из представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По их данным, украинские военные запустили ракету в сторону Луганска в 05:25 часов по местному времени.

"Вооружённые формирования Украины продолжают обстрелы территории республики с применением тяжёлого вооружения. Со стороны Украины зафиксирован один обстрел по направлению "Северодонецк — Луганск" с использованием "Точки-У", — сказано в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

При этом информация о количестве пострадавших и материальном ущербе пока не раскрывается.

14 марта ВСУ обстреляли центр Донецка "Точкой-У". В результате ракетного удара погибли 23 мирных жителя. Обломки "Точки-У" обрушились на автобус и автомобили.

Экс-депутат Рады Илья Кива считает, что ответственность за атаку должен понести президент Украины Владимир Зеленский.