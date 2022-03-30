Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранним утром выпустили по Луганску тактическую ракету "Точка-У". Об этом сообщили эксперты из представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По их данным, украинские военные запустили ракету в сторону Луганска в 05:25 часов по местному времени.
"Вооружённые формирования Украины продолжают обстрелы территории республики с применением тяжёлого вооружения. Со стороны Украины зафиксирован один обстрел по направлению "Северодонецк — Луганск" с использованием "Точки-У", — сказано в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
При этом информация о количестве пострадавших и материальном ущербе пока не раскрывается.
14 марта ВСУ обстреляли центр Донецка "Точкой-У". В результате ракетного удара погибли 23 мирных жителя. Обломки "Точки-У" обрушились на автобус и автомобили.
Экс-депутат Рады Илья Кива считает, что ответственность за атаку должен понести президент Украины Владимир Зеленский.
Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.