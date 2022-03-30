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Автор Екатерина Широкова

Уоллес по ослаблению наступления под Киевом: "Путин выдаёт слабость за силу"

Силовые структуры

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин пытается выдать "слабость за силу" и пытается "выиграть время", поэтому Москва объявила об ослаблении наступления под Киевом и Черниговом.

Как подчеркнул Уоллес, британцы не верят в слова российской стороны и намерены "судить только по поступкам".

"Россия, должно быть, думает, что мы родились вчера. Путин хочет раздавить Украину. Это то, что он сказал. Ему приходится столкнуться с реальностью того, что он потерпел неудачу. Я думаю, что русские ищут выход, но они пытаются оформить свою слабость как позицию силы", — цитирует министра The Sun.

Уоллес уточнил, что считает, что такой манёвр с ослаблением боевых действий позволит России "перегруппироваться".

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
россия владимир путин
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