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Автор Юлия Миленина

WP: тактика обороны украинских городов опасна для мирных жителей

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины размещают военную технику рядом с жилыми домами, пытаясь противостоять российской армии. Это создаёт угрозу для гражданского населения, сообщает Washington Post, ссылаясь на экспертов.

WP: тактика обороны украинских городов опасна для мирных жителей

В статье сказано, что Запад пытался привлечь РФ к ответственности за "жертвы среди мирных жителей". Однако сейчас, отмечает WP, это довольно сложно сделать, ведь ВСУ сами размещают ракеты, зенитные установки, коробки с "коктейлями Молотова" в жилых кварталах.

По словам исследователя кризисов и конфликтов Ричарда Вейра, украинские военные грубо нарушат международные законы, если не уберут технику из густонаселённых зон.

"То, что они делают сейчас, ставит под угрозу мирных жителей, ведь любые военные объекты считаются законными целями", — подчеркнул эксперт.

С ним согласился профессор международного права Уильям Шабаст. Однако советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович, отвечая на запрос WP, пояснил, что Киев не может мешать гражданам защищать свои дома и ценности, поэтому тактику ВСУ менять не планируется.

Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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