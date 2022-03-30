Минобороны РФ объявило о стягивании войск в Донбасс из-под Киева и Чернигова

Министерство обороны РФ объявило об успешном выполнении плана первого этапа спецоперации, который заключался в том, чтобы заставить ВСУ сконцентрировать силы на киевском и черниговском направлениях и не позволить украинской армии использовать силы на главном направлении — в Донбассе.

При этом в Минобороны подчеркнули, что перед российскими войсками не стояла задача штурмовать Киев или Чернигов, чтобы избежать потерь среди мирных граждан.

Таким образом, Вооружённые силы РФ не позволили противнику подпитывать донбасскую группировку, что создало "условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса", отметили в оборонном ведомстве.

За время спецоперации армия России существенно продвинулась на донбасском направлении, где противник за восемь лет создал укрепления, уничтожила систему противовоздушной обороны Украины, её аэродромы, военные склады и центры подготовки наёмников.

По данным Минобороны, теперь российские войска перегруппировываются, чтобы активизировать наступление в Донбассе и завершить операцию по его полному освобождению.