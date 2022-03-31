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CNN: Киев просит у США самолёты Су-25 российского производства
Автор Екатерина Широкова

CNN: Киев просит у США самолёты Су-25 российского производства

Силовые структуры

Кроме прочего, в списке запроса на военную помощь Украине от США, Киев обозначил, что ему необходимы самолёты Су-25, которые, к слову, были произведены в России, сообщили американские СМИ со ссылкой на документ.

Список "необходимого вооружения" передали в конгресс.

"Список, представленный конгрессу на этой неделе, отражает "неотложные потребности" украинского военного и гражданского руководства… В список также вошли боевые самолёты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства, похожий на американский A-10 Warthog", — пишет CNN со ссылкой на источник.

Кроме того, согласно информации, Киев запросил у США "в довесок":

  • разведывательные и ударные беспилотники;
  • тактические радары;
  • системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
сша украина
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