CNN: Киев просит у США самолёты Су-25 российского производства

Кроме прочего, в списке запроса на военную помощь Украине от США, Киев обозначил, что ему необходимы самолёты Су-25, которые, к слову, были произведены в России, сообщили американские СМИ со ссылкой на документ.

Список "необходимого вооружения" передали в конгресс.

"Список, представленный конгрессу на этой неделе, отражает "неотложные потребности" украинского военного и гражданского руководства… В список также вошли боевые самолёты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства, похожий на американский A-10 Warthog", — пишет CNN со ссылкой на источник.

Кроме того, согласно информации, Киев запросил у США "в довесок":