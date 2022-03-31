Вооруженные Силы России объявили с 10:00 (по местному времени) 31 марта прекращение огня для эвакуации украинских мирных жителей и иностранных граждан из города Мариуполь в Запорожье.
Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Российские войска также откроют новый гуманитарный коридор с промежуточным пунктом в Бердянске. Предполагается, что в гуманитарной операции примут участие представители Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.
Минобороны России призвало Киев сообщить о своем решении в письменном виде до 6:00 утра, а также соблюдать режим прекращения огня и обеспечить безопасный проход автоколонн по согласованному маршруту.
Отдельно Мизинцев предупредил, что участок между Бердянском и Мариуполем представляет особую угрозу из-за деятельности подрывных и разведывательных подразделений украинских военных с неонацистскими настроениями, которые могут проводить провокации против гуманитарных конвоев.
Мизинцев подчеркнул, что значительная часть украинского населения, насильно удерживаемого националистами, "продолжает искать любую возможность" выйти на российскую территорию.
"Украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита в положении заложников более 4,5 млн мирных жителей в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более 20 других крупных населенных пунктах, а также 6 476 граждан 19 зарубежных стран", - уточнил он.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.