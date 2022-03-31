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Автор Ольга Лебедева

Россия объявляет режим тишины для обеспечения безопасности гумкоридоров

Силовые структуры

Вооруженные Силы России объявили с 10:00 (по местному времени) 31 марта прекращение огня для эвакуации украинских мирных жителей и иностранных граждан из города Мариуполь в Запорожье.

Россия объявляет режим тишины для обеспечения безопасности гумкоридоров

Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Российские войска также откроют новый гуманитарный коридор с промежуточным пунктом в Бердянске. Предполагается, что в гуманитарной операции примут участие представители Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

Минобороны России призвало Киев сообщить о своем решении в письменном виде до 6:00 утра, а также соблюдать режим прекращения огня и обеспечить безопасный проход автоколонн по согласованному маршруту.

Отдельно Мизинцев предупредил, что участок между Бердянском и Мариуполем представляет особую угрозу из-за деятельности подрывных и разведывательных подразделений украинских военных с неонацистскими настроениями, которые могут проводить провокации против гуманитарных конвоев.

  • За минувшие сутки российские военные эвакуировали на территорию России "без участия киевских властей" 20 495 человек из опасных областей Украины и Донецкой и Луганской народных республик, включая 3063 жителей Мариуполя.
  • Всего с начала военной операции в Россию эвакуировано 509 425 человек, в том числе 104 807 детей.

Мизинцев подчеркнул, что значительная часть украинского населения, насильно удерживаемого националистами, "продолжает искать любую возможность" выйти на российскую территорию.

"Украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита в положении заложников более 4,5 млн мирных жителей в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более 20 других крупных населенных пунктах, а также 6 476 граждан 19 зарубежных стран", - уточнил он.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Темы михаил мизинцев
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