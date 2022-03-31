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Автор Владимир Васютченко

Базы горючего ВСУ в четырёх городах уничтожили крылатыми ракетами ВС РФ

Силовые структуры

Базы горючего украинских военных уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

Базы горючего ВСУ в четырёх городах уничтожили крылатыми ракетами ВС РФ

"Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

В Минобороны отметили, что топливо с уничтоженных баз поставлялось подразделениям ВСУ в Донбассе.
Также сообщается, что за минувшую ночь российская авиация нанесла удары по 52 украинским военных объектам. При этом уничтожены, в частности, четыре командных пункта, один склад с оружием и боеприпасами, два — с горючим, поражены 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники, по одному ЗРК С-300 и "Бук-М1", а также две РСЗО.

По информации министерства, российскими средствами ПВО за сутки сбито в воздухе 18 БПЛА ВСУ, в том числе один "Байрактар".

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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