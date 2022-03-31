Эксперт спрогнозировал последствия поражения украинских военных в Донбассе

После нанесения украинским военным поражения на востоке страны справиться с ними будет легче, заявил в беседе с Pravda.Ru ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

"Как только будет выбит основной костяк Вооруженных сил Украины, который сосредоточен в этом уже образованном почти донецком котле, нам будут противостоять гораздо более слабые подразделения, имеющие меньше военной техники" — сказал Александров.

По его словам, в настоящее время российские военные методично уничтожает военную инфраструктуру и вооружения ВСУ. При этом уменьшается число украинских специалистов, способных эффективно управлять военной техникой.

"У них не останется людей и техники…Подготовить хорошего лётчика — это надо несколько лет. Подготовить хорошего танкиста — месяца 3-4 как минимум… Подготовить хорошего артиллериста — тоже надо несколько месяцев. У Украины этих месяцев нет", — заявил эксперт.

Он отметил также, что при перемещении боевых действий в центр и на запад страны украинские националисты не смогут использовать местных жителей в качестве живого щита.

"Там уже проживают их родственники, то население, которое они считают правильным… На территории Центральной, особенно Западной Украины они не будут, скорее всего, так прикрываться мирным населением, как они делают на востоке Украины", — сказал Александров.