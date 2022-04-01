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Автор Владимир Васютченко

Три командных пункта ВСУ уничтожили российские лётчики

Силовые структуры

Три украинских командных пункта уничтожены в результате ударов российской авиации, заявили в Минобороны РФ.

Три командных пункта ВСУ уничтожили российские лётчики

"Оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта,… а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ", — сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

По информации Минобороны, российские лётчики уничтожили также три реактивных системы залпового огня, ЗРК "Бук-М1" и радиолокатор подсветки и наведения ЗРК С-300.

Сообщается также, что силы ПВО РФ сбили в воздухе вертолёт Ми-8 ВСУ в районе населённого пункта Любимовка, а также восемь беспилотников, в том числе один "Байрактар".

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 124 украинских самолёта и 81 вертолёт, 353 беспилотника, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки РСЗО, 773 артиллерийских орудия и миномёта, а также 1711 единиц военного спецавтотранспорта.

Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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