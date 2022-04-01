Склады с оружием, боеприпасами и ГСМ ВСУ уничтожены высокоточным оружием ВС РФ

Шесть складов ВСУ уничтожены в результате ударов высокоточным оружием ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новосёлке и один склад ГСМ", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, российской авиацией уничтожены 52 украинских военных объекта. Удары нанесены, в частности, по трём командным и 16 опорным пунктам ВСУ, а также по 10 районам сосредоточения боевой техники.

Силам ПВО удалось сбить в воздухе украинский вертолёт Ми-8, а также восемь беспилотников, в том числе один "Байрактар".

С начала спецоперации российскими военными уничтожены свыше 120 украинских самолётов и более 80 вертолётов, 353 БПЛА, около 1840 танков и других боевых бронированных машин, а также 202 установки РСЗО, 773 артиллерийских орудия и миномёта.