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Автор Юлия Миленина

Глава Чечни Кадыров: украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол

Силовые структуры

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол. По его словам, у них есть два "очевидных выбора" — сложить оружие или умереть "без почестей".

Глава Чечни Кадыров: украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол

Политик напомнил в своём Telegram-канале, что представители нацбатов берут мирных жителей в заложники, усложняя продвижение российской армии. Он подчеркнул: сейчас основное скопление боевиков сосредоточенно на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Националисты загнаны в угол и у них есть только два очевидных выбора: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их продырявленные насквозь тела придадут земле без всяких почестей и памятных плит", — пояснил Кадыров.

Как отметил Кадыров, некоторые боевики предпринимают "абсурдные попытки" покинуть территорию, демонстрируя "сущность грызунов-вредителей".

Ранее Кадыров заявлял, что в спецоперации по демилитаризации Украины участвуют его близкие родственники.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров
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