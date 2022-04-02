Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили украинские военные аэродромы, расположенные в Полтаве и Днепропетровске. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
На очередном брифинге с журналистами он также добавил, что армия РФ с помощью ракет воздушного и морского базирования большой дальности ликвидировала хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского НПЗ. Этот завод считается крупнейшим на Украине по производству нефтепродуктов.
По словам Конашенкова, сотрудники предприятия снабжали группировки ВСУ в центральных и восточных районах.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск", — подчеркнул генерал-майор.
Помимо этого, он уточнил, что военные Донецкой народной республики заняли большую часть Новобахмутовки. Бойцы ДНР продолжают бороться с отходящими подразделениями воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины.
Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.