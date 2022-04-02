"Айдаровец"*: Спецоперация — спасение русскоязычных на Украине

Спецоперация на Украине — это единственный возможный способ спасти людей, говорящих на русском языке, потому что киевский режим не гнушается даже убийств тех, кто с ним не согласен, заявил бывший младший сержант, нацбатальоновец "Айдара"* Денис Нурыга. Ранее он принял российскую сторону.

Как признался Нурыга, он и сдался-то потому, что хочет мирной жизни, общаясь на русском языке, но нацисты Украины не дали бы спокойно жить.

"Если ты не разговариваешь на украинском языке, значит, ты являешься приверженцем России", — сказал Денис Нурыга.

Для тех, кто правил украинского языка не придерживается, могут быть "очень плохие последствия" — вплоть до убийства.

Другое дело, что на Украине отнюдь не все поддерживают киевскую хунту. Многие украинцы знают русский язык и любят его как родной.

"Большая часть людей настроена положительно и очень давно хочет жить нормально, в мире", — заметил бывший "айдаровец"*.

* "Айдар" - националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации