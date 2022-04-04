Удары по двум аэродромам ВСУ нанесли российские военные

Российские военные нанесли удары по аэродромам ВСУ под Николаевом и в Киевской области, заявили в Минобороны РФ.

"Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

Также накануне российские военные нанесли удар по аэродрому Баловное в пригороде Николаева, уничтожив при этом стоянку авиатехники и хранилище ГСМ.

Сообщается, что 3 апреля в результате ударов российской авиации уничтожено 42 украинских военных объекта, в том числе три установки ЗРК, артиллерийская батарея, две РСЗО. Также удары нанесены по двум полевым складам с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, восьми опорным пунктам и районам сосредоточения боевой техники ВСУ. По информации Минобороны, российские силы ПВО сбили в воздухе три украинских беспилотника в окрестностях Красногорки и Грабовского.