Бастрыкин поручил дать оценку украинской дезинформации о событиях в Буче

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился исследовать фейк Минобороны Украины о массовом убийстве мирного населения в Буче. По данным российского ведомства, Киев отправил видео с ложной информацией о преступлениях ВС нашей страны, чтобы их дискредитировать.

"Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населённом пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер", — написали в официальном Telegram-канале СК.

Бастрыкин потребовал найти злоумышленников, отвечающих за данную дезинформацию. Также необходимо проверить их действия по статье 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", отметил глава ведомства.

Ранее он поручил завести уголовное дело в отношении мэра Днепропетровска Бориса Филатова. Известно, что политик призвал "систематически" уничтожать русских и указал на ролик из Бучи.