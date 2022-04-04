Лавров, говоря о провокации в Буче: Это угроза международной безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассматривает произошедшее в городе Буча под Киевом провокацией против РФ. Он назвал это угрозой для международной безопасности и всего мира.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия отвергает все обвинения в свой адрес относительно провокации киевского режима в городе Буча. Он отметил, что международным лидерам не стоит спешить в принятии решений и обвинениях.

Накануне украинские первые лица и западные издания стали распространять видео- и фотофайлы, на которых военные едут по городу, и у каждого дома лежат убитые люди. Пользователи соцсетей заметили, что на некоторых из них "трупы" двигаются.