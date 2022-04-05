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Автор Юлия Миленина

Глава Чечни Кадыров: "дешайтанизация" Украины проходит успешно

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что демилитаризация, денацификация и "дешайтанизация" Украины проходят успешно. По его словам, положительная динамика наблюдается повсюду.

Глава Чечни Кадыров: "дешайтанизация" Украины проходит успешно

Политик отметил, что чеченские военные под руководством Исмаила Агуева "наконец-то встретили" небольшое сопротивление со стороны украинских националистов, когда наткнулись на их укреплённые позиции. Один из чеченских бойцов получил ранение, однако медик оперативно "ликвидировал все угрозы здоровью".

Как утверждает Кадыров, у противника противоположная ситуация, он несёт значительные потери.

"Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходят вполне успешно. Вооружёнными силами РФ уничтожена большая часть военной техники, артиллерийских орудий и живой силы противника", — написал глава Чечни в своём Telegram-канале.

Он также пожелал удачи бойцам на всех фронтах.

Ранее Кадыров заявлял, что в Мариуполе российским войскам сдались 267 морских пехотинцев Украины. Политик назвал их решение правильным и осознанным.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров
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