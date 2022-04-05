Пленный украинский военный: нам никто не объяснил, как пользоваться NLAW

Украинский военнослужащий Александр Борщ, решивший сдаться в российский плен, сообщил, что бойцам на Украине раздали гранатомёты NLAW, но так и не объяснили, как ими правильно пользоваться.

По его словам, украинские силовики также применяют в боях ручные противотанковые ракеты, автоматы и пулемёты Калашникова.

"NLAW раздавали, но как им пользоваться — не показывали. Потом его назад вернули и всё", — сказал военнопленный корреспонденту РИА Новости.

Он также добавил, что родился в 1999 году, служил под Харьковом и участвовал в боях с армией РФ. Там бойца ранили в спину и ногу. Российские военные нашли его в лесополосе, а затем отправили в РФ на медицинскую операцию. Как отметил пленный, сейчас он чувствует себя намного лучше.

Ранее российские солдаты, освобождённые из плена ВСУ, рассказали, что их избивали до смерти и содержали в нечеловеческих условиях.