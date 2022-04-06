Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен

Украинские военные в Мариуполе поддержали морпехов из 503-го батальона ВСУ и начали массово и довольно активно сдаваться в плен.

Согласно поступающим сводкам, поздно вечером вторника 30 украинских военных сложили оружие в районе мариупольского порта и в кварталах, примыкающих к территории "Азовстали".

"Сдавшиеся солдаты рассказывают, что нацисты из "Азова*" распределили своих боевиков среди отрядов ВСУ — один нацист-заградитель на десять украинских солдат, чтобы не допускать сдачу в плен", — передаёт с места событий военкор RT Мурат Гадзиев.

По словам журналиста, информация о том, что боевики неонацистских подразделений взяли на себя функции заградотрядов и стреляют в спины украинских солдат, которых заподозрили в намерении покинуть позиции и сложить оружие, появилась не сейчас. Теперь же этому есть свидетели.

Поэтому, наверное, и не стоит удивляться тому, что выходов украинских военных с поднятыми руками будет становиться все больше. К слову, о причинах, по которым они решаются на такой шаг ранее Pravda. Ru уже рассказывала — здесь.

*запрещённый в России националистический батальон