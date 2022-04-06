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Автор Елена Федорова

Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли

Силовые структуры

Решение об отводе российских войск из Киевской области стало жестом доброй воли на фоне переговоров между РФ и Украиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли

Пресс-секретарь президента России прокомментировал отвод сил из региона в интервью французскому телеканалу LCI.

"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьёзные решения во время переговоров, поэтому президент Владимир Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области)", — объяснил он.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ отводит войска от Киева. У лидера Незалежной Владимира Зеленского это восприняли как победу, однако западные разведки предупредили президента Украины о готовящемся наступлении на Николаев и в Донбассе.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина дмитрий песков владимир путин
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