СБУ планирует взорвать хранилище с хлором под Харьковом, заявило Минобороны

Служба безопасности Украины планирует устроить крупную провокацию с использованием хлора в Первомайском Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, украинские спецслужбы заминировали хранилище с 120 тоннами хлора на производственном объединении "Химпром".

Конашенков отметил, что с помощью провокации Украина хочет обвинить РФ в химической катастрофе и гибели мирных жителей.

В среду, 6 апреля Вооружённые силы РФ с помощью средств противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник "Байрактар" в Харьковской области, а также уничтожили высокоточными ракетами командный пункт 56-й бригады армии Украины в Донецкой области.