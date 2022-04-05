Два украинских Ми-8 сбили возле Мариуполя, сообщили в Минобороны

Ещё два украинских вертолёта Ми-8 были сбиты возле Мариуполя, это была очередная попытка Киева эвакуировать главарей националистического батальона "Азов"*, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов"*. Два украинских вертолёта Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов", — рассказал он.

Во вторник, 5 апреля, Народная милиция ДНР сообщила, что украинские националисты атакуют иностранные суда в Мариуполе, их план состоит в том, чтобы вновь обвинить Россию.

Ранее беженка из Мариуполя рассказала, как боевики из националистического батальона "Азов"* использовали мирных граждан в качестве "живых щитов" и взорвали драмтеатр, где ещё находились люди.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.