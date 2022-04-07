EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Российские военные нанесли ракетные удары по четырём базам хранения горючего ВСУ

Силовые структуры

Хранилища горючего украинских военных уничтожены в окрестностях четырёх городов в результате ракетных ударов ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

Российские военные нанесли ракетные удары по четырём базам хранения горючего ВСУ

"Ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, горючим с уничтоженных баз снабжались подразделения украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.

Сообщается, что российская авиация нанесла удары по 29 украинским военным объектам, в том числе по двум командным пунктам, складу с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, семи артиллерийским батареям, десятку опорных пунктов и мест скопления военной техники. Российские силы ПВО сбили в воздухе пять украинских беспилотников.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 125 украинских самолётов, 93 вертолёта, 413 БПЛА, 227 ЗРК, более 1980 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок РСЗО, 866 артиллерийских орудий и миномётов, а также 1894 единицы спецавтотранспорта.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Венгрия выступила против санкций в энергетике в отношении России
Роскомнадзор запретил рекламу корпорации Google
Австралия ввела санкции против вице-премьера и главы Минэкономразвития РФ
Google могут оштрафовать на восемь миллионов за опубликованный клип Моргенштерна
ФСБ: задержан боевик нацбатальона, пытавшийся попасть в Крым под видом беженца
Таксопарки говорят о скором возвращении «бомбил»
Борелль: ЕС выплатил РФ в 35 раз больше, чем отправил помощи на Украину
На бутиках Chanel в Париже появились портреты Гитлера
Маслов: Юань не станет резервной валютой вместо доллара
Курс доллара опустился ниже 75 рублей, евро — ниже 81 рубля
Популярное
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли
Мир. Новости мира
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Силовые структуры
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками
Новости Украины
Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками
Последние материалы
Венгрия выступила против санкций в энергетике в отношении России
Роскомнадзор запретил рекламу корпорации Google
Австралия ввела санкции против вице-премьера и главы Минэкономразвития РФ
Google могут оштрафовать на восемь миллионов за опубликованный клип Моргенштерна
ФСБ: задержан боевик нацбатальона, пытавшийся попасть в Крым под видом беженца
Таксопарки говорят о скором возвращении «бомбил»
Борелль: ЕС выплатил РФ в 35 раз больше, чем отправил помощи на Украину
На бутиках Chanel в Париже появились портреты Гитлера
Маслов: Юань не станет резервной валютой вместо доллара
Обстрелы российских территорий не останутся безнаказанными
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников