Российские военные нанесли ракетные удары по четырём базам хранения горючего ВСУ

Хранилища горючего украинских военных уничтожены в окрестностях четырёх городов в результате ракетных ударов ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"Ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, горючим с уничтоженных баз снабжались подразделения украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.

Сообщается, что российская авиация нанесла удары по 29 украинским военным объектам, в том числе по двум командным пунктам, складу с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, семи артиллерийским батареям, десятку опорных пунктов и мест скопления военной техники. Российские силы ПВО сбили в воздухе пять украинских беспилотников.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 125 украинских самолётов, 93 вертолёта, 413 БПЛА, 227 ЗРК, более 1980 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок РСЗО, 866 артиллерийских орудий и миномётов, а также 1894 единицы спецавтотранспорта.