EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Кадыров рассказал об участи азовцев* в боях за Мариуполь

Силовые структуры

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об участи националистов из батальона "Азов"*. В своём Telegram-канале он выложил видеохронику спецоперации на Украине.

Кадыров рассказал об участи азовцев* в боях за Мариуполь

"В боях за жилые кварталы Мариуполя российские военные выбивают азовцев* из их нор. Под натиском опытных бойцов бандиты либо отправляются к Бандере, либо сверкают промазолёнными пятками", — написал он в публикации.

Ранее глава Чечни опубликовал видео, на котором засняты пленные, пытавшиеся сбежать от российских военных, притворяясь мирными жителями. По словам Кадырова, украинские националисты, убегая, переодевались в гражданскую одежду.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина рамзан кадыров
Sberbank
Новости
GT: США хотят использовать НАТО в качестве собственной армии
Режиссёр Бояков обещал плюнуть в Ивана Урганта при встрече
Врач: уберечь себя от рака кишечника помогут яркие фрукты и овощи
Литовкин: Украинские мины плавают по всему Чёрному морю
Лукашенко: на переговорах по Украине должна прозвучать позиция Белоруссии
ВВС удивило, что украинцы обвиняют в конфликте Зеленского, а не Путина
Песков: Путин ориентируется на Индонезию по решению о присутствии на саммите G20
В "Школе современной пьесы" представят 10 лучших пьес 2021 года
Российских детей могут оставить без иностранных препаратов от астмы
Мишустин заявил, что против России развязана экономическая война
Популярное
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли
Мир. Новости мира
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Усам Оздемиров Бреттон-Вудс III будет строиться вокруг валют Востока Усам Оздемиров Игорь Буккер The Bulwark: республиканцы готовят подарок для Путина Игорь Буккер Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Силовые структуры
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Последние материалы
Песков: президент РФ Путин обязательно приедет на прощание с Жириновским
В России могут упростить регистрацию инновационных лекарств
Сатановский: Жириновского высмеивали, а он часто был абсолютно прав
Лукашенко: без укрепления политических и военных связей нас завтра может не быть
В США заявили, что продолжат поставлять в Россию гуманитарные товары
Басурин: Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
The Bulwark: республиканцы готовят подарок для Путина
Поведение российского посольства во Франции сочли "непристойным"
МВД ФРГ: в стране зафиксировано более 380 преступлений в отношении россиян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников