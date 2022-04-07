Кадыров рассказал об участи азовцев* в боях за Мариуполь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об участи националистов из батальона "Азов"*. В своём Telegram-канале он выложил видеохронику спецоперации на Украине.

"В боях за жилые кварталы Мариуполя российские военные выбивают азовцев* из их нор. Под натиском опытных бойцов бандиты либо отправляются к Бандере, либо сверкают промазолёнными пятками", — написал он в публикации.

Ранее глава Чечни опубликовал видео, на котором засняты пленные, пытавшиеся сбежать от российских военных, притворяясь мирными жителями. По словам Кадырова, украинские националисты, убегая, переодевались в гражданскую одежду.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.