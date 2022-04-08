Народная милиция ДНР вошла в порт Мариуполя: ведется зачистка

Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики зашли в порт Мариуполя, в настоящее время там проводится операция по зачистке. Об этом пишет Тelegram-канал WarGonzo.

По информации Тelegram-канала, на связь с военными ДНР вышли экипажи сухогрузов, которые боевики "Азова"* (запрещен в РФ) блокировали перед началом боевых действий.

Отмечается, что моряки находились в плену свыше месяца, среди членов экипажа присутствуют женщины.

* Украинский националистический полк "Азов" признан экстремистской организацией и запрещён в РФ

Ранее сообщалось, что украинские националисты атакуют иностранные суда в Мариуполе, их план состоит в том, чтобы вновь обвинить Россию