"Посмотришь в YouTube": новички ВСУ изучают оружие по видеороликам

Попавший в плен солдат рассказал, что новички украинской армии осваивали иностранное вооружение с помощью роликов на YouTube.

Прибывшие в качестве пополнения в армию Украины новобранцы вместо полноценного инструктажа по использованию иностранного оружия получали совет научиться в интернете, передаёт РИА Новости слова пленного украинского стрелка Ивана Гавриленко. В частности новичкам предлагали осваивать оружие с помощью видео на сервисе YouTube.

Очередная попытка ВСУ эвакуировать главарей украинского неонацистского полка "Азов" (организация запрещена в РФ) вертолётами провалилась. Ми-8 ВВС Украины был сбит, а выжившие солдаты захвачены в плен. Раненому стрелку Ивану Гавриленко сейчас оказывают помощь российские военврачи госпиталя в Мелитополе.

Пленный рассказал, что до 2017 года контрактником принимал участие в карательных операциях против мирных жителей Донбасса, а затем уехал на заработки в Чехию. Опасаясь за свою семью мужчина вернулся на Украину после начала спецоперации ВС РФ и был приглашён в ВСУ.

На вооружении подразделения, где служил Гавриленко до пленения, было множество иностранных гранатометов - чешских, испанских и британских NLAW. Новоприбывших солдат не обучали использовать это оружие, старослужащие вместо инструктажа дали ему совет: "Посмотришь в YouTube".