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Автор Дмитрий Плотников

Украинские военные признаются в снижении боевого духа

Силовые структуры

Серьёзные проблемы с боевым духом начались в рядах армии Украины. Военнослужащие оценивают сейчас его уровень как "ниже среднего".

Украинские военные признаются в снижении боевого духа

Видеоролик с признанием пленных солдат ВСУ опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в Телеграм-канале.

На видео из города Рубежное в ЛНР у украинских солдат спрашивают об их боевом духе. Пленные отмнчают, что он у них оставляет явно желать лучшего.

Вооруженные силы России продолжает проводить военную специальную операцию на Украине по защите мирных граждан Донбасса. Наша Армия освобождает территории страны от нацбатов.

Последние новости из зоны проводимой спецоперации. 

Ощутимый урон нанесен неоацистам в одном из районов Донбасса. Оперативные мероприятия продолжены, поэтому конкретное место действий пока не уточняется.

За прошедшие сутки уничтожены техника и артустановки украинских сил в большом количестве. Лишь в одном квадрате противник лишился 10 танков и пять САУ. 

А вот украинская армия ведёт огонь по мирному населению Харькова, покидающему дома в поисках продуктов, говорится в заявлении российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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