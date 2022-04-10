В кабмине Украины заявили, что лучшее вооружение не доходит до Киева

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что легенды про "космодесантников" в тылу — совсем не легенды, а правда. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам украинского политика, чаще всего самое лучшее вооружение и лучшая экипировка "оседают в тылу" и не попадают в Киев. В связи с этим Немчинов отметил, что кадровые части на фронте экипированы хуже, чем десантники.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали о готовящихся провокациях против России. По данным ведомства, бандеровцы собираются обвинить российских военных в массовых убийствах жителей города Ирпень и готовят для этого новые провокации.