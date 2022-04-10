EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Читатели Le Figaro уличили Зеленского в актёрском двуличии
Кадыров заявил об оставшихся в Мариуполе "недобитых горстках бандеровцев"
Жители Франкфурта-на-Майне вышли с триколорами в поддержку России
Украина полностью запретила импорт российских товаров
Галкина не устроил гонорар за выступления в Израиле
Трампу надо заглянуть в доклад конгресса после слов о ядерном превосходстве США
Читатели Daily Mail назвали Джонсона "подлым предателем" за поддержку Украины
Автор Валентина Севрюгина

В кабмине Украины заявили, что лучшее вооружение не доходит до Киева

Силовые структуры

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что легенды про "космодесантников" в тылу — совсем не легенды, а правда. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам украинского политика, чаще всего самое лучшее вооружение и лучшая экипировка "оседают в тылу" и не попадают в Киев. В связи с этим Немчинов отметил, что кадровые части на фронте экипированы хуже, чем десантники.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали о готовящихся провокациях против России. По данным ведомства, бандеровцы собираются обвинить российских военных в массовых убийствах жителей города Ирпень и готовят для этого новые провокации. 

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
киев украина
Популярное
Мир. Новости мира
Впервые в истории ЕС: главный евродипломат пожелал "победы на поле боя"

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.

Впервые в истории ЕС: главный евродипломат пожелал "победы на поле боя"
Украина будет искать и убивать российских солдат после завершения спецоперации
Мир. Новости мира
Украина будет искать и убивать российских солдат после завершения спецоперации
Общество
Премьер Британии растерялся во время встречи с Зеленским в Киеве
Силовые структуры
В Мариуполе ликвидирован известный "повар"-каратель - Агаев
Ирина Шлионская Мы видим прошлое и будущее, но не настоящее Ирина Шлионская Александр Артамонов Россия наладила массовый выпуск боевых БПЛА Александр Артамонов Игорь Буккер Откуда пришло и куда сгинуло загадочное племя аваров Игорь Буккер
Мир. Новости мира
С тёплыми пожеланиями: в Казахстане заявили о стратегическом партнёрстве с США
Политика. Новости и аналитика
Ведущий Первого заплакал после видео со стариками над которыми глумится ВСУ
Эйваз Умеров призвал вернуть юг Украины в состав России
Политика. Новости и аналитика
Эйваз Умеров призвал вернуть юг Украины в состав России
Популярное
Мир. Новости мира
Впервые в истории ЕС: главный евродипломат пожелал "победы на поле боя"

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.

Впервые в истории ЕС: главный евродипломат пожелал "победы на поле боя"
Украина будет искать и убивать российских солдат после завершения спецоперации
Мир. Новости мира
Украина будет искать и убивать российских солдат после завершения спецоперации
Общество
Премьер Британии растерялся во время встречи с Зеленским в Киеве
Силовые структуры
В Мариуполе ликвидирован известный "повар"-каратель - Агаев
Ирина Шлионская Мы видим прошлое и будущее, но не настоящее Ирина Шлионская Александр Артамонов Россия наладила массовый выпуск боевых БПЛА Александр Артамонов Игорь Буккер Откуда пришло и куда сгинуло загадочное племя аваров Игорь Буккер
Мир. Новости мира
С тёплыми пожеланиями: в Казахстане заявили о стратегическом партнёрстве с США
Политика. Новости и аналитика
Ведущий Первого заплакал после видео со стариками над которыми глумится ВСУ
Эйваз Умеров призвал вернуть юг Украины в состав России
Политика. Новости и аналитика
Эйваз Умеров призвал вернуть юг Украины в состав России
Последние материалы
В Курской области ввели "жёлтый" уровень террористической опасности
Читатели Le Figaro уличили Зеленского в актёрском двуличии
Кадыров заявил об оставшихся в Мариуполе "недобитых горстках бандеровцев"
Жители Франкфурта-на-Майне вышли с триколорами в поддержку России
Галкина не устроил гонорар за выступления в Израиле
Мы видим прошлое и будущее, но не настоящее
Трампу надо заглянуть в доклад конгресса после слов о ядерном превосходстве США
Читатели Daily Mail назвали Джонсона "подлым предателем" за поддержку Украины
Патриарх Кирилл: Верующим стоит сплотиться в сложное для страны время
The Independent написали о тайном визите Джонсона в Киев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников